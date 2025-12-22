Straßer sucht weiter nach seiner Bestform

Skirennläufer Linus Straßer ist im Olympia-Winter weiter auf der Suche nach seiner Bestform. Beim vierten Slalom der Saison im italienischen Alta Badia belegte der WM-Dritte den 17. Rang. Er lag am Ende 1,33 Sekunden hinter Sieger Atle Lie McGrath (Norwegen), zu einem Platz auf dem Podium, auf dem außerdem Clement Noel (Frankreich/+0,30 Sekunden) und Weltmeister Loic Meillard (Schweiz/+0,39) standen, fehlten ihm 0,94 Sekunden.

In den ersten beiden Slalom-Rennen hatte Straßer, der im Sommer einen Materialwechsel vollzog, noch die Plätze 13 und 8 belegt, danach war er in Val d'Isère nicht in den Finallauf gekommen. In Alta Badia störte ihn vor allem das Flachstück vor dem Ziel: "Bei allem Respekt", sagte er im BR, "aber unten runter, das war Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln".

Sebastian Holzmann (Oberstdorf) holte in seinem vierten Rennen nach seiner Rückkehr von einem Kreuzbandriss zum ersten Mal Weltcuppunkte. Er belegte Rang 24 (+1,68) und betonte angesichts seiner fehlenden Trainingstage: "Ich bin super happy. Ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht."