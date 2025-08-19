Streamingdienst Sportdeutschland.tv in Sporteurope.tv umbenannt

Die Sport-Streamingplattform Sportdeutschland.tv hat die Ausweitung ihrer Inhalte bekannt gegeben und zudem einen neuen Namen präsentiert. Die Seite sendet künftig unter dem Namen Sporteurope.tv, damit soll laut eigenen Angaben "ein starkes Zeichen für den europäischen Zusammenhalt und die internationale Reichweite des Sportes" gesendet werden, hieß es in einer Mitteilung. Die Seite ist Teil der DOSB New Media GmbH, die ehemals dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gehörte. Seit 2022 hält der Dachverband des deutsches Sports allerdings keine Anteile mehr.

Seit 2014 bietet die Plattform vor allem Breiten- und Amateursport eine Bühne, aber auch Spitzensport-Events wie die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im vergangenen Januar und die US Open im Tennis waren und sind dort zu sehen. Zuschauer benötigen dafür weiterhin kein Abonnement, sondern können auch Zugänge für einzelne Veranstaltungen kaufen.

Mit der Ausweitung sollen die Übertragungen offenbar auf ganz Europa ausgeweitet werden. Der Sender wolle "Ligen, Wettbewerbe und Sportarten aus ganz Europa zusammenführen", hieß es. Das Spektrum soll "von regionalen Meisterschaften bis hin zu internationalen Großveranstaltungen" reichen.