Super-G der Frauen in Zauchensee abgesagt

Die deutschen Hoffnungsträger Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann müssen am Sonntag wetterbedingt eine unfreiwillige Rennpause einlegen. Wenige Stunden vor dem Start wurde der Super-G in Zauchensee wegen heftiger Schneefälle in der Nacht sowie starken Windes abgesagt, dies entschied die Jury des Internationalen Skiverbandes (FIS) zusammen mit dem lokalen Organisationskomitee. Unter diesen Bedingungen könnten die Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden, so die FIS.

Ob und wann das Rennen nachgeholt wird, ließ der Verband zunächst offen. Damit bleibt die Abfahrt vom Samstag das einzige Rennen am Wochenende. Emma Aicher war beim Sieg der US-Amerikanerin Lindsey Vonn Sechste geworden, Kira Weidle-Winkelmann landete auf Rang zwölf. Weiter geht es am Dienstag mit dem Nachtslalom in Flachau (17.45 und 20.45 Uhr/Eurosport).