Super-G: Franzoni düpiert Favoriten in Wengen

Der junge Italiener Giovanni Franzoni hat den Favoriten ein Schnippchen geschlagen und den Super-G im Schweizer Wengen gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich am Lauberhorn vor dem Überraschungszweiten Stefan Babinsky aus Österreich (+0,35 Sekunden) und dem Schweizer Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen (+0,37) durch.

Die deutsche Hoffnung Simon Jocher (+2,84) kam nach einer verschlafenen Fahrt nur auf Rang 27, Luis Vogt (+4,08) wurde 40. Romed Baumann (+4,50) erlebte in seinem 100. Weltcup-Super-G als 44. ein Debakel.

Für Franzoni war es im 60. Weltcup-Rennen der erste Sieg. Ein unbeschriebenes Blatt ist er aber nicht: Mitte Dezember stand er als Dritter beim Super-G von Gröden erstmals auf dem "Stockerl", dreimal war er Junioren-Weltmeister, 2021 im Super-G.

Jetzt schloss er Frieden mit der kniffligen Strecke vor dem gewaltigen Panorama der Bergriesen Eiger, Mönch und Jungfrau. 2023 stürzte er dort schwer, eine Muskelverletzung im Oberschenkel beendete seine Saison vorzeitig. "Seltsam", sagte er, "vor drei Jahren hatte ich den schweren Unfall in der Canadian Corner. Jetzt Erster zu sein, ist wunderbar."

Weltmeister Marco Odermatt, der Vierter (+0,53) wurde, zog im Ziel den Hut vor Franzoni. "Ich habe deine Fahrt oben gesehen, das war sauber, das war stark", sagte der Schweizer. Der Italiener entgegnete, er habe auch von seiner Startnummer 1 profitiert.

Odermatt wurde das berühmte Kernen-S zum Verhängnis, von Allmen patzte in der Canadian Corner. "Es hat mich genervt, weil mir der Trainer noch gesagt hatte, ich solle an der Stelle Geduld bewahren", sagte er im ZDF. Dennoch war er "super happy" über Platz drei.

Bei Jocher spielte auch die nachlassende Sicht eine Rolle. "Aber ich will keine Ausreden suchen", sagte er: "Es war viel zu brav. Ich war nicht ganz so wach und musste mich extrem aktivieren, dass ich es im Kopf vor mir habe."

In Wengen folgt am Samstag (12.30 Uhr) die traditionsreiche Lauberhorn-Abfahrt. Am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) steigt der Slalom am Männlichen.