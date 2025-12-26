Sydney-Hobart: Teilnehmer gedenken der Bondi-Opfer

Die Teilnehmer der Sydney-Hobart-Regatta haben der Opfer des antisemitischen Anschlags am weltbekannten Bondi Beach gedacht. Zahlreiche Segler streuten auf ihrem Weg aus dem Hafen von Sydney Rosenblätter ins Meer. Mit dieser Geste wolle man den Opfern und Betroffenen des Attentats Respekt erweisen, sagte Sam Haynes, Chef des Regattaveranstalters, Cruising Yacht Club of Sydney.

Am 14. Dezember waren beim jüdischen Lichterfest Chanukka am Bondi Beach bei einem Anschlag 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Ursprünglich sollten analog zur Anzahl der Getöteten von 15 Yachten Rosenblätter ins Meer gestreut werden, tatsächlich aber beteiligten sich wesentlich mehr Teilnehmer an der Aktion.

Bei der 80. Auflage der traditionellen Regatta ist unter anderem der fünfmalige Olympiasieger Ian Thorpe dabei. Der Australier ist an Bord von LawConnect, das zuletzt zweimal nacheinander triumphiert hatte. Die Flotte muss 628 Seemeilen (1163 km) zurücklegen, Ziel ist die tasmanische Hauptstadt Hobart.