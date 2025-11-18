Tischtennis: Altstar Baum "möchte wieder mehr Spiele machen"

Patrick Baum ist offenbar noch einmal auf den Geschmack gekommen. Kurz nach seinem überraschenden Comeback in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) will der frühere Nationalmannschaftskollege des deutschen Idols Timo Boll vom Traditionsklub TTC Zugbrücke Grenzau wieder häufiger in der Box stehen. "In Zukunft möchte wieder mehr Spiele machen", sagte der 38-Jährige in einem Interview für die TTBL-Homepage.

Baum hatte zu Monatsbeginn bei Grenzaus 1:3 im Punktspiel bei Werder Bremen sein erstes Pflichtspiel seit mehr als neun Monaten bestritten. Dabei hatte der Linkshänder, der überwiegend in der Heimat seiner russischen Frau in Jekaterinburg lebt und regelmäßig trainiert, den früheren WM-Zweiten Mattias Falck trotz fehlender Matchpraxis mit einer starken Leistung bis in den Entscheidungssatz gezwungen.

Seinen eigenen Angaben zufolge führt Baum derzeit Gespräche nicht nur über seine nächsten Einsätze für die Westerwälder. "Es geht um die Zukunft, wie es weitergeht", berichtete der gebürtige Wormser.

Dabei hofft der zweimalige EM-Zweite nach zuletzt nur noch sporadischen Einsätzen wieder auf mehr: "Ich habe Ambitionen, in der Bundesliga zu spielen. Ich würde sehr gerne weiter in der Bundesliga spielen."

In seinen besten Jahren gewann Baum an der Seite von Boll fünf EM-Titel mit Mannschaft. Als Bundesligaprofi schlug der Junioren-Weltmeister von 2005 vor seinem schon dritten Engagement in Grenzau auch schon für den TTV Gönnern, TTC Frickenhausen, Borussia Düsseldorf, den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und den 1. FC Saarbrücken-TT auf.