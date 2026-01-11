Tischtennis: Bronze für China-Schreck Han in Doha

Durch zwei Erfolge über chinesische Top-10-Spielerinnen hat Abwehrass Ying Han (Tarnobrzeg/Düsseldorf) für den einzigen Podestplatz des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) beim WTT-Champions-Turnier in Doha gesorgt. Nach ihren Siegen gegen die Weltranglistenachte Chen Yi (3:2) sowie die topgesetzte Ex-Doppelweltmeisterin Wang Manyu (4:3) musste sich die 42-Jährige erst im Halbfinale im Duell zweier nicht mehr für das Reich der Mitte spielenden Chinesinnen der mehrfachen Weltmeisterin Zhu Yuling (Macau) in sechs Sätzen geschlagen geben.

Durch ihren ersten Halbfinaleinzug bei einem WTT-Wettbewerb rückt Han am Dienstag in der neuen Weltrangliste wieder unter die besten 20 vor. Die ehemalige Top-10-Spielerin war vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris durch zwei Achillessehnenrisse binnen sechs Monaten in ihrer Laufbahn weit zurückgeworfen worden.

Im Männer-Turnier hatten die DTTB-Aktiven mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun. Dang Qiu (Düsseldorf), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Dimitrij Ovtcharov (Fulda) kamen als beste Deutsche bis ins Achtelfinale.