Tischtennis-DM: DTTB vergibt Wildcards an DBS

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) vergibt künftig bei den deutschen Meisterschaften Wildcards an Spielerinnen und Spieler des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Das beschloss der DTTB-Bundestag am vergangenen Wochenende. Der DBS kann bei der Austragung der "Multi-DM" 2026 in Erfurt (4. bis 7. Juni) erstmals im Mixed-Wettbewerb ein Duo bestimmen, das an den Start geht.

"Der DTTB möchte die TT-Finals als Tischtennis-Fest für alle ausbauen und unterstützt inklusive Wettkampfformate. Auch die vielen Ligen und Turniere im Tischtennis sind offen für alle", sagte DTTB-Chef Wolfgang Dörner. Der Verband wolle "ein sichtbares Zeichen setzen, dass sportliche Leistung unabhängig von Behinderung anerkannt wird".

Ab 2027 wird der Beschluss ausgeweitet, dann erhält der DBS auch Wildcards in den unteren Leistungsklassen. In der vergangenen Woche hatte der DBS bei den Europameisterschaften in Helsingborg mit der historisch starken Ausbeute von 13 Medaillen abgeschlossen.