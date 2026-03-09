Tischtennis: Duda aus Sicherheitsgründen nicht in China

Aus Sicherheitsgründen hat der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) seine Teilnahme am WTT Champions ab Dienstag im chinesischen Chongqing abgesagt. Die Entscheidung des EM-Zweiten und Weltranglistenelften vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) zu Wochenbeginn bekannt.

Durch Dudas Abwesenheit sind aus dem DTTB-Trio in den Top 20 der Weltrangliste nur zwei Asse bei dem mit 800.000 Dollar dotierten Eliteturnier im Männer-Wettbewerb vertreten. Der Mannschafts-Olympiazweite von Tokio, Patrick Franziska (Saarbrücken), greift am Mittwoch ins Turniergeschehen ein, während Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) sein Erstrundenmatch erst am Donnerstag bestreitet.