Tischtennis: Düsseldorf in Champions League auf Final-Four-Kurs

Rekordgewinner Borussia Düsseldorf darf in der Tischtennis-Champions-League für die Final-Four-Endrunde in Saarbrücken (16./17. Mai) planen. Das Team von Ex-Europameister Dang Qiu gewann im deutschen Viertelfinalduell mit dem Post SV Mühlhausen das Hinspiel bei den Thüringern deutlich 3:0. Im Rückspiel am Rhein (13. Februar) benötigt der sechsmalige Königsklassensieger allerdings noch zwei Punkte zur Halbfinalteilnahme.

Aus der Bundesliga hofft außerdem noch der große Favorit 1. FC Saarbrücken-TT im Kampf um seinen vierten Triumph in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb auf einen Platz bei seinem Heimspiel in der Saarlandhalle. Der Klub bestreitet am Freitag (19.30) mit seinem chinesischen Superstar Fan Zhendong beim französischen Vertreter GV Hennebont das erste Viertelfinalmatch. Das Rückspiel findet ebenfalls am 13. Februar in Trier statt.

In Mühlhausen tat sich Düsseldorf trotz des klaren Ergebnisses nicht nur leicht. US-Star Kanak Jha konnte im Auftaktmatch gegen den chinesischen Ex-Mannschaftsweltmeister Lin Gaoyuan ebenso erst nach verspielter 2:0-Führung im entscheidenden Kurzsatz punkten wie Qiu danach gegen den deutschen Ex-Meister Steffen Mengel. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte der schwedische Team-Olympiazweite Anton Källberg durch ein 3:0 gegen den früheren Borussen Marcos Freitas.