Tischtennis: Düsseldorf verlängert mit Erfolgscoach Heister

Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Danny Heister vorzeitig verlängert. Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, bleibt der 53 Jahre alte Niederländer bis zum 30. Juni 2027 bei der Borussia. Der bisherige Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.

"Ich bin sehr froh, weiterhin für Borussia Düsseldorf, den weltweit besten Verein tätig sein zu dürfen", sagte Heister: "Ich habe immer noch Spaß daran, mit den Jungs zu trainieren. Es ist aber auch noch eine Menge Arbeit, doch darauf freue ich mich sehr."

Heister arbeitet seit 2010 als Coach bei der Borussia und führte den Klub, der im Sommer den Rücktritt von Ikone Timo Boll verkraften musste, bislang zu 24 nationalen und internationalen Titeln. Dazu zählen drei Triumphe in der Champions League, ein Erfolg im ETTU-Pokal, elf deutsche Meisterschaften und neun Pokalsiege.