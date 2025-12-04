Tischtennis: Ehrung für Boll und Gäb

Große Ehre für Deutschlands Tischtennis-Ikonen: Timo Boll und der verstorbene Hans-Wilhelm Gäb wurden mit einem Kunstwerk im Eingangsbereich des Deutschen Tischtennis-Zentrums in Düsseldorf gewürdigt. Zwei aufgehängte Plattenhälften zeigen Porträts von Boll und Gäb und sollen deren "prägende Rolle für Borussia Düsseldorf und den deutschen Tischtennissport" würdigen.

"Damit ehren wir zwei herausragende Persönlichkeiten des deutschen Sports, die den Grundstein für den heutigen Erfolg von Borussia Düsseldorf gelegt haben", sagte Andreas Preuß, Manager von Borussia Düsseldorf. Boll enthüllte die zwei Tischhälften im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des DTTB selbst.

Der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler der Geschichte hatte im Juni nach fast drei Jahrzehnten seine Karriere als Profisportler beendet. Gäb hatte sich nach seiner aktiven Karriere als Präsident (1981 bis 1994) und anschließend als Ehrenpräsident für den Sport verdient gemacht. Im April 2025 verstarb er im Alter von 89 Jahren.