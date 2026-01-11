Tischtennis: Elfter Pokalsieg für Berlins Frauen

Rekordsieger ttc berlin eastside hat zum elften Mal den deutschen Tischtennis-Pokal der Frauen gewonnen. Das Team der Mannschafts-Europameisterinnen Nina Mittelham und Mia Griesel setzte sich im Finale der Endrunde bei der SV DJK Kolbermoor gegen Meister TTC Weinheim mit 3:0 durch.

In der Vorschlussrunde hatte Berlin die Gastgeber um die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann mit 3:2 aus dem Titelrennen geworfen. Weinheim war durch 3:2 gegen den TSV Langstadt ins Endspiel eingezogen.