Tischtennis: Källberg verlängert in Düsseldorf bis 2027

Der schwedische Nationalspieler Anton Källberg hat seinen Vertrag beim deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf vorzeitig bis 2027 verlängert. Der 28-Jährige spielt bereits seit 2016 für die Borussia. "Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin Teil von Borussia Düsseldorf sein darf. Der Verein ist meine sportliche Heimat", wurde Källberg in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Källberg hat bereits 248 Einzel für Düsseldorf gewonnen, sechsmal wurde er deutscher Meister, zweimal gewann er die Champions League. Mit Schweden holte er 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille, beim 3:0 gegen Deutschland im Viertelfinale bezwang er Timo Boll in vier Sätzen.