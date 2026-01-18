Tischtennis: Mühlhausen künftig nicht mehr im Europacup

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen verzichtet in Zukunft auf weitere internationale Auftritte in der Champions League oder im Europe Cup. Die Entscheidung des Klubs von Meister Kay Stumper bestätigte PSV-Manager Thomas Stecher in der Thüringer Allgemeinen.

Der Europacup-Rückzug des derzeit einzigen TTBL-Klubs aus den neuen Bundesländern ist nach Stechers Angaben vor allem eine Reaktion auf die weiterhin zunehmenden Termine für die Spieler durch ihre Verpflichtungen gegenüber der globalen WTT-Turnierserie. Zudem hätte sich die Champions League für Mühlhausen, das in der laufenden Königsklassen-Saison im Viertelfinale gegen Borussia Düsseldorf steht (Hinspiel: 0:3), finanziell als unattraktiv erwiesen, ließ der Verein weiter verlauten.