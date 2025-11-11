Tischtennis: Qiu zurück in den Top-10 - Kaufmann mit Bestmarke

Dang Qiu ist wieder die deutsche Nummer eins im Tischtennis: Nach seinem zweiten Platz beim WTT-Turnier in Frankfurt am Main rückte der 29-Jährige erstmals seit April wieder in die Top-10 der Weltrangliste vor. Qiu wird nun als Neunter geführt und rangiert damit einen Platz höher als Benedikt Duda.

Hoffnungsträgerin Anett Kaufmann erreichte mit 19 Jahren unterdessen einen neuen Karrierebestwert. Die gebürtige Wolfsburgerin, die 2024 U-19-Weltmeisterin wurde, schob sich vor auf Rang 44 - und steht damit einen Platz besser als bei ihrem bisherigen Höchstwert. Deutsche Nummer eins bleibt Sabine Winter auf Platz 16.