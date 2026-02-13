Tischtennis: Saarbrücken und Düsseldorf fahren zum Final Four

Der 1. FC Saarbrücken ist dem vierten Titelgewinn in der Tischtennis-Champions-League trotz ungewohnter Umgebung einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Saarländer gewannen das Viertelfinal-Rückspiel in Trier gegen GV Hennebont 3:2. Einzel-Olympiasieger Fan Zhendong (China) verlor dabei überraschend seine beiden Matches. Die nötigen zwei Punkte holten der Olympiazweite von Paris, Truls Möregardh (Schweden), und Darko Jorgic.

Da die für die Königsklasse gemeldete Saarlandhalle mit Faschingsveranstaltungen belegt war, musste der FCS nach Trier ausweichen. Nach dem 3:0 im Hinspiel bei den Franzosen standen die Vorzeichen jedoch bestens. Zwar wurde beim Stand von 2:1 weitergespielt, der Einzug ins Final Four in der heimischen Halle (16. und 17. Mai) war den Saarländern aber nicht mehr zu nehmen. Möregardh setzte mit seinem zweiten Sieg den Schlusspunkt. Im Halbfinale trifft Saarbrücken auf das polnische Team KS Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Saarbrücken hatte in den vergangenen drei Jahren im Finale jeweils gegen den Bundesligarivalen Borussia Düsseldorf gewonnen. Die Rheinländer hatten sich zuvor bereits mit 2:0 gegen Post SV Mühlhausen durchgesetzt. Düsseldorf hatte das Hinspiel gegen den Bundesligisten 3:0 gewonnen und ebenfalls nur zwei Punkte benötigt.

Am Sonntag (13.00 Uhr/Dyn) treffen in der TTBL die Saarbrücker und Düsseldorfer im Prestigeduell aufeinander.