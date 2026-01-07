Tischtennis: Saarbrücken will "weitere Titel" mit Fan Zhendong

Die Pokal-Gala von Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong hat beim frischgekürten Cup-Gewinner 1. Saarbrücken-TT für Appetit auf mehr gesorgt. "Also wenn wir jetzt nur einen Pokalsieg hätten", sagte Teammanager Nicolas Barrois in einem Interview auf der Homepage des Liga-Verbandes TTBL, "wäre es zwar keine verlorene Saison, aber es wäre trotzdem – auch wenn im Sport immer alles passieren kann - schon eine kleine Enttäuschung. Unser Ziel ist ganz klar, weitere Titel zu holen."

Saarbrücken hatte am vergangenen Sonntag beim Final-Four-Turnier in Neu-Ulm seinen dritten Pokalsieg gefeiert. Beim 3:1-Sieg der Blau-Schwarzen im Endspiel gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell war ihr zu Saisonbeginn verpflichteter Superstar Fan mit zwei Punkten der überragende Spieler. Schon im Halbfinale gegen Vorjahressieger und Meister TTF Liebherr Ochsenhausen war der Chinese, der zu Saisonbeginn mehrere unerwartete Niederlagen einzustecken hatte, in seinen beiden Einzeln ungeschlagen geblieben.

Der FCS kann sich mit seinem Starensemble, zu dem neben Fan auch der deutsche Top-20-Spieler Patrick Franziska gehört, große Hoffnungen auf sein erstes Triple machen. Aus Sicht von Barrois ist der Pokalsieg eine "Initialzündung für die entscheidenden Wochen" in Meisterschaft und bei der Verteidigung des Champions-League-Titels: "Der Pokalsieg nimmt uns ein bisschen den Druck, wir können befreit aufspielen."