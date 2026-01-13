Tischtennis: TSV Langstadt zieht Frauen-Mannschaften zurück

Der TSV Langstadt wird seine beiden Frauen-Mannschaften am Saisonende aus dem Spielbetrieb der 1. und 2. Tischtennis-Bundesliga zurückziehen. Das gab der hessische Klub am Dienstag bekannt. "Grund für den Rückzug sind die enormen Aufwände, die mit dem Betrieb in den Bundesligen verbunden sind", hieß es in der Mitteilung: "Diese Aufwände wurden über die gesamte Zeit von sehr wenigen ehrenamtlich tätigen Personen bewältigt."

Langstadts Erstvertretung spielt seit sieben Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse und belegt dort derzeit Rang drei. Zuletzt waren die TSV-Frauen bis ins Pokal-Halbfinale gestürmt, dort bei der Endrunde am vergangenen Wochenende in Kolbermoor aber an Meister TTC Weinheim gescheitert. "Wir sind uns bewusst, dass diese Mitteilung für unsere vielen Fans eine sehr traurige Nachricht ist", schrieb der TSV.