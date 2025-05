Tischtennis-WM: Einzel-Aus für Kaufmann und Duda

Für Deutschlands Shootingstar Annett Kaufmann und den EM-Zweiten Benedikt Duda sind bei der Tischtennis-WM in Doha die Einzel-Wettbewerbe gelaufen. Junioren-Weltmeisterin Kaufmann unterlag in Runde zwei der chinesischen Weltranglistendritten Chen Xingtong 2:4, und Duda verpasste mit dem gleichen Ergebnis gegen den früheren Top-Ten-Spieler Quadri Aruna aus Nigeria das Achtelfinale. Beide können allerdings am Dienstagabend in den Doppel-Konkurrenzen noch die Viertelfinals erreichen.

Kaufmann ging nach einem über weite Strecken überzeugenden und emotionalen Auftritt trotz der verpassten Überraschung erhobenen Hauptes aus der Box. "Das war ein super Match, ich bin sehr zufrieden", sagte die 18-Jährige: "Es hat bei mir an Kleinigkeiten gefehlt, und es war auch etwas Pech dabei. Das ist natürlich nicht spielentscheidend und auch keine Ausrede, ich hatte meine Chancen. Ich bin mit den Topspielerinnen auf Augenhöhe und habe ein Ausrufezeichen gesetzt, sie müssen aufpassen in Zukunft. Ich komme!"

Im Gegensatz zu Kaufmann musste Duda seine Achtelfinal-Hoffnungen etwas unerwartet begraben. Nachdem der 31-Jährige zunächst zweimal einen Satzrückstand noch ausgeglichen hatte, verlor der Gummersbacher die Durchgänge fünf und sechs mit 10:12 und 9:11 nur knapp.

"Ich bin schon enttäuscht", meinte Duda nach Spielende mit Blick auf verspielte Vorsprünge im ersten und fünften Satz: "Dann fängt Quadri wild mit der Rückhand zu spielen an und macht keinen Fehler mehr. Er hat auch über seinem Limit gespielt, aber ich habe auch ein paar schlechte Entscheidungen getroffen."

Kaufmann war im Mixed an der Seite von Patrick Franziska bereits im Auftaktmatch ausgeschieden. Auch für Duda war im Gemischten Doppel mit Yuan Wan das Aus schon in der ersten Runde gekommen.

Insgesamt steht das deutsche Team in Katar in der Einzelkonkurrenz noch passabel da. Den Sprung unter die besten 32 schafften bereits Sabine Winter und Ying Han. Bei den Männern gelang der Einzug in Runde drei außer Duda auch Routinier Franziska. Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov trat wegen Bandscheibenproblemen im Einzel kurzfristig nicht an.