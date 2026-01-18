Titelhattrick: Hockey-Frauen erneut Hallen-Europameister

Die deutschen Hockey-Frauen haben sich erneut zu Hallen-Europameisterinnen gekrönt. Nach den Erfolgen 2022 und 2024 machte die Mannschaft von Bundestrainer Erik Koppenhöfer am Sonntag im Finale von Prag mit einem 5:2 (2:1) gegen Gastgeber Tschechien den Titelhattrick perfekt.

Philine Drumm (10.), Doppelpackerin Charlotte Gerstenhöfer (17./24.), Charlotte Hendrix (32.) und Kapitänin Fenja Poppe (39.) sicherten dem Rekordeuropameister das insgesamt 18. EM-Gold und bescherten Torhüterin Julia Sonntag damit einen perfekten Abschied. Für die 34-Jährige war es das letzte Turnier im Nationalmannschaftstrikot. Das Finalticket hatte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Vortag durch einen Sieg im Shootout-Krimi gegen Spanien gesichert.

Im Gegensatz zu den Frauen hatten die Männer bei ihrem Turnier zuvor die Titelverteidigung verpasst. Beim "Heimspiel" in Heidelberg hatte die Mannschaft des Bundestrainer-Duos Jan Philipp Rabente und Matthias Witthaus nur Rang vier belegt.