Tour de Ski: Auch Fink steigt aus

Langläuferin Pia Fink ist bei der Tour de Ski während der vorletzten Etappe ausgestiegen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, fühle sich die 30-Jährige "nicht vollständig fit" und wolle eine mögliche Erkrankung vermeiden. Die Staffel-Vizeweltmeisterin von 2023 war als Zwölfte der Gesamtwertung bislang beste Deutsche.

Fink hatte am Samstag im Klassiksprint von Val di Fiemme zunächst als 23. des Prologs das Viertelfinale der besten 30 Läuferinnen erreicht, entschied sich aber gegen einen weiteren Start.

Zuvor waren bereits Coletta Rydzek und Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler aus der Tour de Ski ausgestiegen, Laura Gimmler war angeschlagen erst gar nicht an den Start gegangen.