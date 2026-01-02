Tour de Ski: Auch Rydzek steigt aus

Langläuferin Coletta Rydzek ist bei der Tour de Ski vor den letzten beiden Etappen ausgestiegen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitagmorgen mitteilte, sei die Sprintspezialistin leicht angeschlagen und verzichte damit auf die abschließenden Wettbewerbe in Val di Fiemme am Samstag und Sonntag.

"Aufgrund eines trockenen Halses wird die Maßnahme vorsorglich getroffen, um kein gesundheitliches Risiko einzugehen", hieß es in einer Mitteilung: "Der Fokus liegt darauf, eine mögliche Erkrankung frühzeitig zu vermeiden und die Athletin für die kommenden Aufgaben bestmöglich zu schützen."

Rydzek hatte bei der Tour mit einem zweiten Platz im Sprint geglänzt und nach zwei Etappen den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt. Im langen Verfolgungsrennen am Neujahrstag war sie weit zurückgefallen. Zuvor war bereits Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler aus der Tour de Ski ausgestiegen.