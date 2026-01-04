Tour de Ski: Diggins Gesamtsiegerin - Hoffmann stark

US-Langläuferin Jessie Diggins hat zum dritten Mal die Tour de Ski gewonnen. Der 34-Jährigen reichte zum Abschluss in Val di Fiemme bei der "Bergetappe" auf der Alpe Cermis ein zweiter Platz, um sich mit einem Riesen-Vorsprung den Gesamtsieg zu sichern.

Diggins musste sich am Sonntag nur der Norwegerin Karoline Simpson-Larsen geschlagen geben. In der Endabrechnung lag sie satte 2:17,7 Minuten vor der Österreicherin Teresa Stadlober. Die Bestmarke der Polin Justyna Kowalczyk und der Norwegerin Therese Johaug, die jeweils viermal die Tour de Ski gewannen, wird Diggins nicht erreichen - sie beendet zum Saisonende ihre Karriere.

Stark lief zum Abschluss die deutsche U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann, die Zehnte der Tageswertung wurde und im Gesamtklassement als beste DSV-Athletin auf Platz 13 kam. Im Verlauf der Tour de Ski war unter anderem Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ausgestiegen.