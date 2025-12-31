Tour de Ski: Olympiasiegerin Hennig Dotzler steigt aus

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ist bei der Tour de Ski ausgestiegen. Dies bestätigte der Deutsche Skiverband kurz vor dem Start des dritten Teilstücks über 5 km im neuen "Heat Mass Start"-Format in Toblach. Demnach fühle sich die 29-Jährige nicht ganz fit.

"Das ist ihre neue Stärke, dass sie sich ganz bewusst beim kleinsten Anzeichen dafür entscheidet, rauszugehen und zu trainieren", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF: "Sie hat einfach einen höheren Anspruch, als nur dabei zu sein bei Olympischen Spielen. Sie will etwas reißen. Und jetzt ist die Zeit, noch einmal aufzubauen und dann anzugreifen."

Hennig Dotzler hatte am Montag auf der zweiten Etappe mit Platz zehn überzeugt und mit ihrem besten Saisonergebnis die Norm für die Winterspiele im Februar erfüllt.

Vor der Tour de Ski hatte in Laura Gimmler bereits eine deutsche Topläuferin krankheitsbedingt absagen müssen. Victoria Carl, 2022 in Peking Teamsprint-Olympiasiegerin mit Hennig Dotzler, fehlt auf nicht absehbare Zeit wegen einer Suspendierung nach einem positiven Dopingtest.