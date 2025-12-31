Tour de Ski: Rydzek chancenlos - Diggins siegt

Langläuferin Coletta Rydzek hat bei der Tour de Ski ihren Podestplatz in der Gesamtwertung verloren. Bei der Premiere des umstrittenen "Heat Mass Starts"-Format über 5 km kam die 28 Jahre alte Oberstdorferin an Silvester in Toblach nicht über Platz 61 hinaus und rutschte in der Tourneewertung auf Platz sieben ab. Angesichts der schweren Rennen in den kommenden Tage besaß Sprintspezialistin Rydzek ohnehin keine realistische Podestchance.

"Ich wollte das Rennen schnell machen und wollte die Sprintpunkte holen. Das hat gut geklappt. Danach sind mir am Anstieg die Beine geplatzt", sagte Rydzek im ZDF, nachdem sie in ihrem Lauf nach starkem Start nur Platz 16 unter 20 Läuferinnen belegt hatte.

Den Tagessieg sicherte sich die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die damit auch deutlich die Tour de Ski anführt und ihrem dritten Gesamtsieg entgegen läuft. "Das hat richtig Spaß gemacht", sagte Diggins, die vor den Schwedinnen Emma Ribom und Moa Ilar gewann.

Beste Deutsche war Pia Fink auf Platz 14. Helen Hoffmann und Katherine Sauerbrey hatten im ersten von vier Läufen, in dem auch Rydzek gestartet war, Platz zwei und drei belegt. Das Rennen entpuppte sich aber letztlich als ein langsames - Hoffmann (24.) und Sauerbrey (25.) fielen in der Tageswertung noch weit und hinter Sofie Krehl (21.) zurück.

Bei dem neuen Format des "Teil-Massenstarts" wurden die rund 80 Starterinnen auf vier Läufe verteilt, die besten Läuferinnen der Gesamtwertung wurden in unterschiedliche Rennen gepackt. Alle Zeiten flossen in ein Gesamtergebnis ein.