Tour de Ski: Starke Rydzek bleibt auf Podestplatz

Langläuferin Coletta Rydzek hat bei der Tour de Ski mit dem besten 10-km-Ergebnis ihrer Weltcup-Karriere einen Podestplatz in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigt. Die 28-Jährige lief am zweiten Tag des traditionellen Etappenrennens im klassischen Stil auf den starken 15. Platz. Damit bestätigte die Oberstdorferin ihren starken Eindruck vom Vortag, als sie in ihrer Spezialdisziplin Sprint Zweite geworden war.

"Ich bin heute ohne Erwartungen herangegangen und wollte es einfach genießen. Es war super entspannt. Ich bin sehr froh, dass ich heute diese Leistung zeigen konnte", sagte Rydzek in der ARD. Im Ziel hatte sie 1:01,9 Minuten Rückstand auf die norwegische Tagessiegerin Astrid Öyre Slind, die sich vor Teresa Stadlober (Österreich/+7,0 Sekunden) und Jessie Diggins (USA/+8,8) durchsetzte.

Diggins, Gesamtsiegerin 2021 und 2024, übernahm damit die Führung in der Tour-Wertung mit 39 Sekunden Vorsprung vor Öyre Slind, Rydzek (+45 Sekunden) ist Dritte.

Als beste Deutsche in der Tageswertung lief Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler in ihrer Spezialdisziplin auf Platz zehn (+53,8 Sekunden) und hakte damit die Norm für die Winterspiele im kommenden Februar ab. "Ich bin unglaublich erleichtert", meinte die 29-Jährige, die zuletzt wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Katherine Sauerbrey als 16. und Pia Fink auf Platz 21 komplettierten ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis.

Die Tour wird an Silvester ebenfalls in Toblach mit einem 5-km-Rennen im neuen "Heat-Massenstart"-Modus fortgesetzt.