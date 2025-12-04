Trainingssturz: Olympiasiegerin Suter verletzt

Nächster Rückschlag für die Schweizer Skirennläuferinnen: Nach Lara Gut-Behrami hat es jetzt auch deren Teamkollegin Corinne Suter erwischt.

Die Abfahrtsolympiasiegerin stürzte am Mittwoch im Training in St. Moritz. Dabei hat sie sich einer Mitteilung ihres Verbandes zufolge einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und einen nicht verschobenen Bruch im Bereich des rechten Rückfußes zugezogen. Eine Operation sei jedoch nicht erforderlich.

Suter (31) muss aber "voraussichtlich etwa einen Monat" auf Skifahren verzichten. Ihr Start bei den Olympischen Spielen im Februar sollte damit nicht gefährdet sein.

Anders bei Gut-Behrami, die sich im November bei einem Trainingssturz in Nordamerika so schwer verletzt hatte, dass ihre Saison bereits beendet ist. Die erste Saisonabfahrt der Frauen in St. Moritz findet am 12. Dezember statt, tags darauf folgt gleich die zweite im Schweizer Nobelskiort.