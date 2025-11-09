Trampolin-WM: Lauxtermann/Schuldt ohne Medaille

Die Synchronspringer Caio Lauxtermann und Matthias Schuldt haben bei der Trampolin-WM im spanischen Pamplona nicht im Kampf um die Medaillen mitmischen können. Im Finale am Sonntag mussten Lauxtermann, der bei der WM 2023 mit seinem damaligen Partner Fabian Vogel Gold gewonnen hatte, und Schuldt das Gerät vorzeitig verlassen; mit 16,150 Punkte belegten sie den achten und letzten Rang. Den Titel holten die unter neutraler Flagge gestarteten Andrei Builou/Iwan Litwinowitsch aus Belarus mit einer Wertung von 54,670 Punkten.

"Wir hatten im Synchron eine Medaille erwartet", sagte Bundestrainerin Katarina Prokesova, "der dritte Platz wäre diesmal auf jeden Fall drin gewesen." Allerdings sei ihren Schützlingen gleich zu Beginn ein Fehler unterlaufen, bei der Korrektur dann trug es Schuldt schon beim vierten Element nach draußen. "Das ist sehr schade, aber für die beiden war es erst der zweite gemeinsame Wettkampf, und sie können sich noch steigern", sagte Prokesova.