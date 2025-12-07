Tremblant: Nächstes Top-10-Ergebnis für Dürr

Gut eine Woche nach dem Highlight von Copper Mountain hat Skirennläuferin Lena Dürr die nächste Top-10-Platzierung im Riesenslalom geholt. Im kanadischen Tremblant fiel die 34-Jährige am Sonntag im zweiten Durchgang zwar von neunten auf den zehnten Rang zurück, bestätigte aber ihre gute Form in der Disziplin. Am vergangenen Wochenende war Dürr in den USA Sechste geworden und hatte damit ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis im "Riesen" gefeiert.

Der Sieg ging an Julia Scheib, die Österreicherin gewann überlegen vor Sara Hector (Schweden/+0,57 Sekunden) und der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,78), die den ersten Riesenslalom in Tremblant am Vortag gewonnen hatte. Nina O'Brien (USA), im ersten Lauf Dritte, schied nach einem Fahrfehler aus. Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) musste sich in der Provinz Québec mit dem vierten Platz begnügen (+1,17).

Slalom-Spezialistin Dürr (Germering), am Samstag nur 21., fehlten 2,10 Sekunden zur Siegerin. Fabiana Dorigo (München) wurde 23., Nachwuchsstar Emma Aicher (Mahlstetten) verpasste als 36. den zweiten Durchgang.