Triathlon: Graf gewinnt in Karlsbad, Tertsch auf dem Podium

Triathlet Henry Graf und Staffel-Olympiasiegerin Lisa Tertsch haben mit Top-Platzierungen ihre Chancen auf eine vordere Position im WM-Ranking verbessert. Während Graf beim sechsten Rennen der World Triathlon Championship Series im tschechischen Karlsbad den Sieg feierte, belegte Tertsch bei den Frauen Rang drei. Den Triathlon über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen gewann die Britin Beth Potter vor der US-Amerikanerin Taylor Spivey.

Die dreimalige deutsche Meisterin Tertsch hatte nach ihrem Sieg zum Saisonauftakt in Abu Dhabi und Rang drei in Yokohama zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen müssen: Nach Rang neun beim Heimrennen in Hamburg verpasste sie an der französischen Riviera sogar die Top Ten und fiel dadurch aus den besten drei des WM-Rankings. Aktuell liegt sie auf dem fünften Platz (2461,26 Punkte), 255 Zähler hinter der drittplatzierten Luxemburgerin Jeanne Lehair. Die Gesamtwertung führt bei noch zwei ausstehenden Rennen Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand (Frankreich/2925,00) an. In die Wertung fließen nur die drei besten Resultate sowie das Finale in Wollongong (Australien) ein.

Graf, der mit Tertsch im Mixed WM-Bronze in Hamburg geholt hatte, rückt nach seinem Sieg in der Männerwertung auf Platz vier (2325,68) vor. Der Rückstand auf das Podium beträgt 450 Zähler. Dritter ist aktuell der Portugiese Vasco Vilaca (2775,00), der bereits drei Top-3-Resultate ins Klassement einbringt. Grafs erster Saisonsieg und damit das erste Ergebnis unter den besten drei verbessert die Ausgangslage für das Saisonfinale.

Am 26. September findet in Weihai (China) das letzte Rennen vor dem Finale (15. bis 19. Oktober) in Australien statt.