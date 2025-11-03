Triathlon-Weltmeisterin Tertsch ist Sportlerin des Monats

Für ihre historische Leistung beim Finale der WM-Serie in Australien ist Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch zur Sportlerin des Monats Oktober gewählt worden. Die 26-Jährige, die sensationell Gold auf der olympischen Distanz gewonnen hatte, setzte sich bei der Wahl unter den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gegen Bahnradfahrer Moritz Augenstein und Para-Bahnradfahrerin Maike Hausberger durch.

Tertsch erhielt 54,7 Prozent der Stimmen, auf Augenstein, Bahnradweltmeister im Scratch-Wettbewerb über zehn Kilometer, entfielen 36,8 Prozent. Hausburger kam auf 9,4 Prozent.

Tertsch war bei der achten WM-Station südlich von Sydney völlig überraschend auf den Thron gestürmt. Sie überflügelte sowohl die Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich als auch die Britin Beth Potter, die vor dem Rennen in der Gesamtwertung punktgleich an der Spitze gelegen hatten. "Ich bin absolut überwältigt", hatte Tertsch nach ihrem Triumph gesagt.