Trump-Enkelin verpasst Cut bei Golf-Debüt

Donald Trumps Enkelin Kai Trump hat den Cut bei ihrem ersten Turnier auf der LPGA-Tour klar verpasst. Die 18-Jährige spielte beim prestigeträchtigen Event "The Annika" nach einer 83er-Auftaktrunde am zweiten Tag eine 75 und blieb damit 18 Schläge über Par. Sie landete im Pelican Golf Club in Belleair/Florida abgeschlagen auf dem letzten Platz.

"Die erste Runde war ich definitiv sehr nervös, das hat man meinem Spiel auch angemerkt", sagte die Enkelin des US-Präsidenten, die im Vorfeld eine Sponsoreneinladung für das mit 3,25 Millionen US-Dollar dotierte Event erhalten hatte, nach ihrem zweiten Auftritt. "Heute habe ich mich ruhig und gelassen gefühlt – und deshalb besser gespielt."

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und wird ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf spielen. Ende September hatte sie zusammen mit ihrem Großvater den Ryder Cup im Bethpage State Park auf Long Island besucht.

Die Olympia-Zweite Esther Henseleit liegt nach zwei Runden in aussichtsreicher Position. Mit insgesamt 135 Schlägen (fünf unter Par) teilt sich die Hamburgerin derzeit Platz zehn mit fünf weiteren Spielerinnen. An der Spitze des Feldes liegen die Schwedin Linn Grant und Grace Kim aus Australien, beide neun Schläge unter Par.