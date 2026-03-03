TTBL: Bad Homburgs Überraschungsteam bleibt unverändert

Pokal-Halbfinalist TTC OE CTS Bad Homburg hat sein Überraschungsteam für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga zusammenhalten können. "Wir werden 2026/27 mit unverändertem Kader antreten", sagte Sportchef Sven Rhede in der Taunus-Zeitung.

Die Hessen hatten im Pokal durch einen Viertelfinalerfolg gegen Rekordsieger Borussia Düsseldorf sowie außerdem in der Liga durch einen Sieg bei Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT für Aufsehen gesorgt. Angeführt vom japanischen Nationalspieler Jo Yokotani, der in seiner TTBL-Debütsaison bislang eine positive Bilanz vorweisen kann, hat der Vorjahresaufsteiger den Klassenerhalt praktisch schon sicher.

Noch unklar ist die Besetzung des Trainer-Postens nach dem bevorstehenden Übergang des bisherigen Chefcoaches Helmut Hampl zum Saisonende in den Teilruhestand. Nach Angaben des 73 Jahre alten Entdeckers und Förderers der deutschen Idole Timo Boll und Jörg Roßkopf befindet sich der Klub mit mehreren Kandidaten in Gesprächen.