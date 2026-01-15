TTBL: BVB für Boll mit Play-off-Potenzial

Das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll traut Bundesligist Borussia Dortmund nach dem Sprung in die obere Tabellenhälfte eine Rolle im Play-off-Rennen zu. "Wenn sie jetzt oft komplett spielen könnten, kann Borussia angreifen", sagte der Rekordeuropameister und Dortmunder Fußball-Markenbotschafter in einem Interview auf der Homepage der Westfalen zu den Perspektiven des Vorjahresneulings.

Boll war zu Wochenbeginn Augenzeuge von Dortmunds 3:2-Überraschungserfolg gegen das Starensemble von Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT um den chinesischen Superstar Fan Zhendong. Nach Bolls Meinung war der dritte BVB-Sieg nacheinander besonders wertvoll, weil die Gastgeber die Punkte auch ohne ihr dänisches Top-20-Ass Anders Lind einfahren konnten: "Wenn die Mannschaft ihr Niveau der letzten Zeit halten kann und Lind noch dazukommt, ist sie vom Potenzial her eine Play-off-Mannschaft und schon gefährlich."

Dortmund rangiert nach seinem gelungenen Rückrundenauftakt auf dem sechsten Tabellenrang. Der vierte und letzte Final-Four-Platz ist für die Mannschaft von Trainer Jewgeny Fadejew bei nur vier Punkten Rückstand in Sichtweite.