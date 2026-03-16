TTBL: Drei Final4-Teilnehmer stehen fest

Borussia Düsseldorf, Werder Bremen und der 1. FC Saarbrücken haben als erste Teams das Final4 in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) erreicht. Das steht nach Werders 3:1 gegen den Post SV Mühlhausen am Montagabend fest. Offen ist einzig der vierte Teilnehmer, derzeit hat der TTC Schwalbe Bergneustadt die besten Karten.

Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Final4-Premiere Ende Mai. Das kompakte Format mit zwei Halbfinals und einem Endspiel ersetzt zur Entzerrung des Terminkalenders die bisherigen Playoffs mit bis zu drei Vorschlussrundenspielen zur Ermittlung eines Finalisten.