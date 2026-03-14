TTBL: Final4-Rennen für Duda noch offen

Trotz vier Punkten Vorsprung sieht der EM-Zweite Benedikt Duda das Final4-Rennen in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) noch nicht für seinen Klub TTC Schwalbe Bergneustadt gelaufen. "Das kann noch in alle Richtungen gehen", sagte der Weltranglistenelfte in einem Interview auf der TTBL-Homepage.

Die Oberbergischen haben vor dem Wiederbeginn der Saison nach einer Unterbrechung wegen mehrerer WTT-Turniere auf dem vierten und letzten Endrundenplatz zwei Siege mehr auf dem Konto als Meister TTF Liebherr Ochsenhausen und Borussia Dortmund. Bis zum Ende der Hauptrunde stehen ab Sonntag noch fünf Spieltage auf dem Programm. "Das wird kein leichter Ritt", meinte Duda mit Blick auf den Schlussspurt.

Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Final4-Premiere voraussichtlich in Frankfurt (30./31. Mai). Das kompakte Format mit zwei Halbfinals und einem Endspiel ersetzt zur Entzerrung des Terminkalenders die bisherigen Playoffs mit bis zu drei Vorschlussrundenspielen zur Ermittlung eines Finalisten.