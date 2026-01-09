TTBL: Jagd auf Herbstmeister Bremen

Mit dem Rückenwind des Pokalsieges bläst Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken-TT zum Rückrundenstart zur Jagd auf Herbstmeister Werder Bremen. Die Blau-Schwarzen wollen die Hanseaten am Montag (19.00 Uhr) durch einen Sieg bei Borussia Dortmund gleich zu Beginn der zweiten Saisonhälfte unter Druck setzen, bevor Werder am Dienstag (19.00 Uhr/beide Dyn) gegen Schlusslicht TSV Bad Königshofen die Chance zur Behauptung seines Vorsprungs von zwei Punkten gegenüber Saarbrücken und Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat.

Die Saarbrücker um Olympiasieger und Superstar Fan Zhendong lassen keinerlei Zweifel an ihren Ambitionen. "Unser Ziel sind weitere Titel", sagte Teammanager Nicolas Barrois kurz nach dem dritten Gewinn des Pokals am ersten Januar-Wochenende.

Wesentlich zurückhaltender gehen die Bremer in die Rückrunde. "Als Tabellenführer nach der Hinrunde", meint Werder-Trainer Cristian Tamas, "möchten wir nun natürlich auch ins Play-off-Halbfinale. Aber auch wenn wir gegen Bad Königshofen unsere Erfolgsserie fortsetzen möchten, denken wir nur von Spiel zu Spiel und an nichts anderes."