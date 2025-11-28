TTBL: Verstärkung für Schlusslicht Bad Königshofen aus China

Schlusslicht TSV Bad Königshofen rüstet für den Abstiegskampf in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) nach. Der chinesische Top-75-Spieler Xue Fei verstärkt nach Angaben der Unterfranken zur zweiten Saisonhälfte ab Beginn des neuen Jahres die Mannschaft von des früheren Nationalspielers Bastian Steger. Bad Königshofen, das in den vergangenen beiden Spielzeiten die Play-off-Halbfinals erreicht hatte, liegt zwei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

WM-Teilnehmer Xue gehört in seiner Heimat als Nummer 69 der Weltrangliste zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Im Laufe des ausklingenden Turnier-Jahres feierte der ehemalige Junioren-Weltmeister zwei Siege gegen Japans Top-10-Star Tomokazu Harimoto sowie auch einen Erfolg gegen den Düsseldorfer Weltranglistenneunten und Ex-Europameister Dang Qiu. Die bisher höchste Notierung des 26-Jährigen war im vergangenen Frühjahr Platz 36.