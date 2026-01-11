Verfolgung: Preuß in Oberhof wieder Fünfte

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat das anvisierte Podest zum Abschluss des Weltcups in Oberhof verpasst. In der Verfolgung im Thüringer Wald belegte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach zwei Strafrunden wie bereits im Sprint den fünften Platz (+1:20,7 Minuten). Den Sieg sicherte sich erneut die Schwedin Elvira Öberg (1 Strafrunde) vor Suvi Minkkinen aus Finnland (1/+16,6 Sekunden) und ihrer Schwester Hanna Öberg (1:04,5).

"Mit der Platzierung bin ich auf alle Fälle zufrieden", sagte Preuß in der ARD: "Zwei Fehler sind wieder einer zu viel."

Hinter Preuß erreichte Vanessa Voigt nach einer starken Aufholjagd und einer fehlerfreien Leistung am Schießstand Platz acht (+1:47,8). Julia Tannheimer (3/+2:09,6) wurde Zwölfte, Janina Hettich-Walz fiel von Platz sechs auf Rang 17 zurück (5/2:39,7). Selina Grotian belegte den 23. Platz (3/+2:56,2), Anna Weidel Rang 43 (3/+4:22,2).

Zuvor hatten die deutschen Biathleten in der wohl dramatischsten Staffel seit Jahren einen Platz auf dem Treppchen denkbar knapp verpasst. Justus Strelow, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath und David Zobel belegten nach zehn Nachladern den fünften Platz (+5,4 Sekunden). Den Sieg sicherte sich Norwegen (2 Strafrunden+7 Nachlader) in einem hochspannenden Finish vor Frankreich (2+9/+2,6), Schweden (0+12/+3,8) und Italien (1+9/+4,8).

Schon am Mittwoch geht nun mit dem zweiten Teil des deutschen Heimspiel-Doppelpacks in Ruhpolding weiter. In der Chiemgau Arena stehen zunächst wieder die Staffeln an, bis Sonntag folgen dann noch jeweils die Sprints und Verfolgungen.