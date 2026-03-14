Verfolgung von Otepää: Biathlet Nawrath auf Rang acht

Biathlet Philipp Nawrath hat nach seinem Ausrufezeichen im Sprint ein weiteres Topergebnis beim Weltcup in Otepää verpasst. Der 33-Jährige landete in der Verfolgung über 12,5 Kilometer auf dem achten Rang (+3:18,1 Minuten). Mit sechs Schießfehlern vergab Nawrath seine gute Ausgangsposition aus dem Sprint.

"Es war eines der Top drei der schwersten Rennen", sagte ein enttäuschter Nawrath am ARD-Mikrofon: "Es war schon schwierig mit dem Schießen, da kamen die Böen rein. Dazu war die Strecke total hart." Bei 14 Grad und strahlendem Sonnenschein feierte der Norweger Sturla Holm Lägreid nach seinem fehlerfreien Auftritt im Sprint auch am Samstag den Tagessieg (1 Strafrunde). Hinter ihm komplettierten der Franzose Émilien Jacquelin (5/+2:33,4 Minuten) und der Norweger Martin Uldal (5/+2:46,7 Minuten) das Podest bei einem Fehlerfestival mit vielen Schießfehlern im gesamten Feld.

Nawrath, der im Sprint am Donnerstag ohne Fehler als Dritter ins Ziel eingelaufen war, ging 18 Sekunden nach Lägreid ins Rennen und vergab vor allem beim ersten Stehendschießen mit drei Strafrunden die Chance auf eine bessere Platzierung. Die anderen Deutschen gingen schon mit deutlichem Rückstand ins Rennen. Justus Strelow (4/4:31,7) arbeitete sich als zweitbester Deutscher 17 Plätze nach vorne, kam als 24. ins Ziel. David Zobel (38.) machte 22 Plätze gut. Philipp Horn, Leonhard Pfund und Lucas Fratzscher konnten sich nicht nennenswert verbessern.

Am Nachmittag (16.00 Uhr) gehen die Frauen in gleicher Disziplin an den Start. Janina Hettich-Walz war am Vortag mit Platz vier knapp am Podium vorbeigeschrammt. Zum Abschluss in Estland warten am Sonntag jeweils die Single-Mixed- (12.35 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.40 Uhr/jeweils ARD und Eurosport).