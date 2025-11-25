Verstöße gegen Meldepflicht: Olympiasiegerin lange gesperrt

Schwimm-Olympiasiegerin Penelope Oleksiak ist wegen dreifacher Verstöße gegen Meldepflichten für zwei Jahre gesperrt worden. Wie die Internationale Testagentur (ITA) mitteilte, hat die Kanadierin das Strafmaß akzeptiert. Oleksiaks Sperre läuft bis Juli 2027.

Der Goldmedaillengewinnerin über 100 m Freistil (Rio 2016) wurde zur Last gelegt, dass sie zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 dreimal gegen ihre Meldepflicht verstoßen hat. Profi-Schwimmerinnen wie Oleksiak, die der ITA unterstehen, sind dazu verpflichtet, täglich ihren Aufenthaltsort anzugeben, um unangekündigte Dopingkontrollen außerhalb von Wettkämpfen zu ermöglichen.

Bereits seit Anfang Juli war die 25-jährige Oleksiak, die mit sieben Medaillen erfolgreichste kanadische Athletin bei Olympischen Spielen ist, vorläufig gesperrt gewesen. Die Weltmeisterschaften in Singapur verpasste sie. "Der Fall betrifft keine verbotenen Substanzen, es geht darum, ob ich rechtzeitig Informationen korrekt angegeben habe", hatte Oleksiak damals gesagt und klargestellt: "Ich bin und ich war immer sauber."

Einen Teil der Sperre hat sie schon abgesessen: Seit dem 15. Juli ist sie gesperrt, was nun noch bis zum 14. Juli 2027 offiziell Bestand hat. Gegen die Entscheidung kann sie noch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung einlegen.