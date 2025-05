Vorwurf der Körperverletzung: Sprintstar Kerley festgenommen

Dem ehemaligen 100-m-Weltmeister Fred Kerley droht erneut Ärger mit dem Gesetz. Der US-amerikanische Sprintstar wurde am Donnerstag in Florida wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen und befand sich am Freitagmorgen weiterhin in Haft.

Laut Informationen von Letsrun.com ereignete sich der Vorfall im offiziellen Hotel des Grand Slam Track Meetings in Miami, der zweiten Veranstaltung der neuen Serie von Michael Johnson. Die Veranstalter bestätigten die Festnahme und erklärten, dass der 29-jährige Kerley nicht starten werde.

"Fred Kerley wurde letzte Nacht festgenommen", hieß es in einer Mitteilung von Grand Slam Track. "Die Angelegenheit wird aktiv untersucht, und alle Anfragen sollten an das Broward County Sheriff's Office gerichtet werden. Fred wird an diesem Wochenende nicht teilnehmen. Wir haben derzeit keinen weiteren Kommentar."

Kerley, Paris-Bronzemedaillengewinner über 100 m, ist in diesem Jahr bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Januar wurde er in Miami Beach nach einem Zwischenfall mit der Polizei mit einem Taser überwältigt und später wegen mehrerer Delikte angeklagt. Darüber hinaus wurde gegen ihn Anklage wegen häuslicher Gewalt im Zusammenhang mit einem Vorfall im Mai 2024 erhoben.