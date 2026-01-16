Wegen Fan Zhendong: Düsseldorf zieht in größere Halle um

Der 1. FC Saarbrücken kommt an Karneval mit Tischtennis-Superstar Fan Zhendong ins Rheinland - und Borussia Düsseldorf weicht deswegen in eine dreimal größere Halle aus. Wie der Rekordmeister mitteilte, wird das Duell in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am 15. Februar wegen des erwarteten Andrangs vom ARAG Center Court (1100 Plätze) ins 3300 Zuschauer fassende Castello verlegt.

Die Entscheidung folgte der Mitteilung, dass der Olympiasieger aus China, dem viele Fans auch aus dem Reich der Mitte zu Spielen mit seinem Klub folgen, tatsächlich beim Spitzenspiel mitwirken wird.

"Das letzte Heimspiel in Reisholz liegt mehr als zehn Jahre zurück. Umso größer ist die Freude, dass wir nun wieder einmal dort aufschlagen und das Match gegen den amtierenden Champions-League- und Pokalsieger dort bestreiten werden", sagte Borussia-Manager Andreas Preuß: "Das wird das Spiel des Jahres."