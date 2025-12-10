Weidle-Winkelmann: "Endlich ist es soweit!"

Ihre Kolleginnen kämpfen schon seit eineinhalb Monaten um Siege, Podestränge und Olympiastartplätze - jetzt darf auch Kira Weidle-Winkelmann ran. "Endlich ist es soweit!", sagte die Abfahrerin vor dem Auftakt in die Speedsaison mit den beiden Rennen in der Königsdisziplin am Freitag und Samstag sowie dem Super-G am Sonntag im Schweizer St. Moritz.

Weidle-Winkelmann spricht von einem "recht späten Saisonstart", umso größer sei die Vorfreude, "dass es jetzt endlich losgeht". Die Vorbereitung sei "gut" verlaufen - "bis auf meine gebrochene Nase, die mich für zwei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte", berichtete die 29-Jährige.

Einen Schwerpunkt hat sie auf "technische Elemente" gelegt "und dazu auch immer wieder mal die mentale Komponente mitreingenommen", sagte die Vizeweltmeisterin von 2021. An St. Moritz hat sie gemischte Erinnerungen: 2017 fuhr sie dort ihre erste WM, bei elf Starts im Weltcup kam sie dort zweimal in die Top 10 und als Abfahrtsdritte 2022 einmal aufs "Stockerl".

Neben Weidle-Winkelmann starten aus deutscher Sicht Emma Aicher und Fabiana Dorigo in St. Moritz. Die Männer um Linus Straßer und Alexander Schmid bestreiten am Samstag und Sonntag in Val d'Isère je einen Riesenslalom und Slalom.