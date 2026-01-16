Wellbrock Europas Freiwasserschwimmer des Jahres

Nach seinem historischen Vierfach-Triumph bei der WM in Singapur ist Florian Wellbrock zu Europas Freiwasserschwimmer des Jahres gewählt worden. Der 28-Jährige erhielt knapp 49 Prozent der Stimmen bei der Wahl des Kontinentalverbandes European Aquatics - mehr als doppelt so viele wie der zweitplatzierte Ungar David Bethlehem (21 Prozent).

Wellbrock hatte im vergangenen Sommer als erster Freiwasserschwimmer vier Titel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Der Magdeburger siegte sowohl über fünf und zehn Kilometer als auch im neugeschaffenen Knock-out-Sprint und mit der gemischten Staffel. Ende des vergangenen Jahres war der Olympiasieger von Tokio bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres hinter Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer auf den zweiten Platz gekommen.