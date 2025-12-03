Wellinger und Geiger bleiben im DSV-Aufgebot

Andreas Wellinger und Karl Geiger bleiben trotz des enttäuschenden Saisonstarts im Aufgebot der deutschen Skispringer. "Zuletzt konnten beide zulegen, und deshalb haben wir uns entschieden, in der bisherigen Besetzung in Wisla anzutreten", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den beiden Einzelspringen in Polen am Wochenende.

Olympiasieger Wellinger hatte es in drei der fünf bisherigen Wettkämpfe nicht in den zweiten Durchgang geschafft, überzeugte aber zuletzt in Kuusamo als Siebter. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Geiger war ebenfalls dreimal ohne Punkte geblieben, mehr als Rang 23 in Lillehammer steht noch nicht auf der Habenseite.

Während Philipp Raimund, Felix Hoffman und Pius Paschke vor der Reise nach Wisla ein Krafttraining absolvierten, ging es für Wellinger und Geiger noch einmal zum Training auf die Schanze. "Von Andreas Wellinger und Karl Geiger wussten wir bereits im Vorfeld, dass die beiden zum Start in den Winter noch nicht in Bestform sind", sagte Horngacher.

Vor allem Wellinger hat gute Erinnerungen an Wisla, am 16. Januar 2014 hatte er dort als 18-Jähriger den ersten Weltcupsieg seiner Karriere geholt. Geiger schaffte es auf der Adam-Malysz-Schanze nur 2020 auf das Podest, als er Zweiter hinter Markus Eisenbichler wurde.