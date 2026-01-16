Weltcup-Rennen in Crans-Montana finden statt

Trotz der verheerenden Brandkatastrophe in der Silvesternacht werden die drei Weltcuprennen im Schweizer Skiort Crans-Montana wie geplant Ende Januar stattfinden. Die Veranstalter kündigten am Freitag jedoch ein angepasstes Rahmenprogramm an. Vom 30. Januar bis 1. Februar sollen eine Abfahrt und ein Super-G der Frauen sowie eine Männer-Abfahrt ausgetragen werden.

"Das Event-Setup wird auf die Rennen und die Zuschauerbereiche entlang der Pisten und im Zielbereich beschränkt", hieß es in einer Erklärung. Alle sonstigen Begleitveranstaltungen wurden gestrichen, stattdessen soll es einen Monat nach dem Brand in der Bar "Le Constellation" mit 40 Todesopfern und 119 Verletzten Momente der Stille und des Gedenkens geben.

Organisationschef Didier Defago erklärte: "Seit Neujahr sind wir alle vereint in Schock und Trauer; wir werden diese Tragödie für den Rest unseres Lebens in Erinnerung behalten." Die Rennen finden wenige Tage vor den Olympischen Winterspielen statt und dienen zugleich als Test für die Weltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana.

Die Tourismusverantwortlichen hatten bereits angekündigt, die Partystimmung im Ort herunterzufahren. Konzerte wurden abgesagt, Musik und DJs in den Bars am Fuß der Pisten gestrichen – die Lokale bleiben jedoch geöffnet, um Gästen einen Treffpunkt zu bieten.