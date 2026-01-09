Wind-Abbruch bei Kombination: Schmid siegt - Armbruster Dritte

Top-Ergebnisse trotz widriger Bedingungen: Das deutsche Kombinationsteam hat im ersten Weltcup des Jahres zwei Podiumsplätze eingefahren, sich aber auch dem Wetter geschlagen geben müssen. Der zweite Teil des Massenstarts der Männer und Frauen im estnischen Otepää wurde aufgrund zu starker Windböen vor dem Springen abgesagt. Der Langlauf hatte wenige Stunden zuvor noch wie geplant stattgefunden. In Kombination mit dem provisorischen Springdurchgang vom Vortag wurde das Gesamtergebnis von der Jury zusammengesetzt: Bei den Männern schnappte sich Julian Schmid seinen ersten Saisonsieg, bei den Frauen wurde Nathalie Armbruster Dritte.

Nachdem der Weltcup in Schonach Anfang des Jahres bereits wetterbedingt ausgefallen war, hatten die Kombinierer erneut mit der Natur zu kämpfen. Bei zweistelligen Minustemperaturen erarbeiteten sich Schmid und Armbruster auf der Loipe gute Ausgangspositionen für das Springen.

Da an der Schanze aufgrund der Windverhältnisse kein sicherer Wettbewerb durchgeführt werden konnte, gewann Schmid. "Ich bin wirklich glücklich", sagte der 26-Jährige im Anschluss: "Der letzte Sieg ist schon lange her. Deshalb bin ich echt froh." Im Februar 2023 hatte Schmid in Oberstdorf letztmals einen Einzelwettkampf für sich entschieden. Johannes Rydzek wurde Fünfter.

In der Gesamtwertung hat Schmid seinen Rückstand auf den führenden Johannes Lamparter dennoch nur wenig verkürzt. Der Österreicher wurde Zweiter und hat 96 Punkte Vorsprung.

Armbruster, am Donnerstag Elfte, sicherte sich ihr viertes Podium im fünften Wettbewerb. "Natürlich bin ich super happy, noch mehr, weil es im Massenstart war, der nicht mein Lieblingsformat ist", sagte die 20-Jährige. Die Weltcup-Führende Ida Marie Hagen aus Norwegen siegte, die Finnin Minja Korhonen wurde Zweite, Jenny Nowak belegte den achten Platz.

Hagen, die im Vorjahr im Kampf um die große Kristallkugel knapp Armbruster unterlegen war, führt die Gesamtwertung damit weiter souverän an (490 Punkte). Armbruster liegt mit 122 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz.

Der Winter ist ein bitterer für die Kombiniererinnen: Bei den Olympischen Spielen im Februar dürfen sie nicht starten. Umso wichtiger ist der Weltcup, am Samstag steht der nächste Wettkampf an, dann wird nach der bekannten Gundersen-Methode erst gesprungen (10.45 Uhr/Langlauf 14.30 Uhr). Am Sonntag folgt das Kompaktrennen (11.30 Uhr/15.00 Uhr). Auch die Männer gehen in Otepää am Wochenende weiter an den Start.