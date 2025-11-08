Witt über Hase/Volodin: "Ein wirklich tolles Paar"

Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt hält große Stücke auf das deutsche Top-Paar Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin und traut ihm bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) eine Top-Platzierung zu. "Sie gehören auf jeden Fall zu den Favoriten", sagte Witt bei einem Bild-Event in Berlin.

Hase/Volodin sind die amtierenden Europameister sowie Vize-Weltmeister. Das Berliner Duo trägt beim Saisonhöhepunkt in Italien die Hoffnungen der Deutschen Eislauf Union (DEU). "Mit einem zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften gehst du natürlich mit der eigenen Erwartung in die Olympischen Spiele, um Gold zu kämpfen. Das ist ganz klar und ich glaube, das werden auch die beiden so sehen", sagte Witt: "Aber die Konkurrenz ist tatsächlich sehr stark, es liegen alle sehr eng beieinander."

Dass Hase/Volodin bei der WM in Boston Ende März Gold knapp verpassten, wertet Witt mit Blick auf die Winterspiele als Vorteil. "Es war vielleicht ganz gut für sie, sie haben nicht die Bürde des Titels", sagte die 59-Jährige, die Hase/Volodin als "wirklich tolles Paar" würdigte: "Vor allem sind sie menschlich, haben beide ein ganz großes Herz und auch ein großes Kämpferherz. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie eine tolle Performance hinlegen."

Fehlern wie zuletzt in der Kür beim Grand Prix in Kanada kann Witt etwas Positives abgewinnen. "Ich finde das wichtig, dass man in der Vorbereitung auch so eine kleine Achterbahn mitmacht, dass es mal sehr gut läuft, aber man auch mal einen Fehler hat", sagte sie: "Daraus muss man lernen."